Stoppet av politiet i kontroll – mistet førerkortet i ni måneder

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. mars i år, omkring klokken 00.25 kjørte han bil til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham samme natt viste en alkoholkonsentrasjon på 0,22 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,44.

«Siktede fikk tilbud om å gjøre opp saken med et forelegg på 11.000 kroner. Et slikt forelegg har en innebygd strafferabatt som følge av forenklet behandling og tilståelse. Ettersom siktede ikke vedtok forelegget, framgår det av forelegget at det i retten vil bli lagt ned påstand om bot på 13.000 kroner, eller 13 dager i fengsel hvis det ikke er mulig å kreve inn boten. Siktede har imidlertid erkjent straffskyld hele veien – først til politiet på stedet, og han har avgitt en uforbeholden tilståelse for retten i dag. Retten finner derfor at siktede har krav på strafferabatt og setter boten til 11.000 kroner slik som i det opprinnelige forelegget», heter det i dommen.

Siden 20-åringen har fire prikker på førerkortet fra før mistet han også førerretten i ni måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

[ Stort gartnerfirma gikk konkurs – 31 mister jobben ]