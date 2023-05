Slik er det forbudt å kjøre

Ved siden av den manglende avskjermingen av hjulene var Vegvesenet heller ikke fornøyd med at sjåføren kjørte rundt i Sandnes med sotede lykter foran og bak – i tillegg til ulovlige oransje ekstra lys foran på bilen. Dette kjøretøyet var ikke blitt framstilt for Vegvesenet i henhold til fristen.

Statens vegvesen gjorde flere funn i sin kontroll av lette kjøretøy i Stavanger og Sandnes lørdag. 15 biler ble stoppet, det ble utdelt to kjøretøyforbud, ett kjøretøy ble avskiltet, to sjåfører ble anmeldt og fem kjøretøy hadde skriftlige mangler.

I en pressemelding fra Vegvesenet går det fram at en fører ble anmeldt for å ha kjørt med bil og tilhenger med totalvekt på 5100 kilo, uten å ha førerrett for klasse BE.

Det ble også stoppet en motorsykkel som laget en del støy, noe som var forårsaket av et ikke-godkjent eksosanlegg.

Kontrollærene stoppet også en bil der alle tre personene i baksetet satt uten bilbelte, og to av dem var under 15 år. Sjåføren kommer til å bli anmeldt for å ha kjørt med usikrede barn, og den voksne personen får et gebyr på 1500 kroner.