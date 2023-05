Ruskjørte tre ganger på én måned

24-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Blant annet innrømmet han at han 5. desember i fjor, 11. desember i fjor og 3. januar i år har kjørt bil mens han var påvirket av narkotiske tabletter og cannabis. I forbindelse med alle kjøringene var han påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med kjøreturene hadde han heller ikke gyldig førerkort.

6. januar i fjor truet han også en politibetjent i forbindelse med at han ble framstilt på Stavanger legevakt. I forbindelse med at han skulle settes i arresten bet han en politibetjent i leggen og sparket ham i magen. Han sparket også en annen politibetjent i hodet. Den aktuelle dagen bar han også et multiverktøy og to kniver på en bensinstasjon i Stavanger.

Samlet mener retten forholdene i tiltalen samlet kvalifiserer til fengsel i rundt 100 dager. Det foreligger imidlertid formildende forhold. For det første viser retten til at tiltalte i retten erkjente samtlige punkter i tiltalen og tilleggstiltalen. Etter det opplyste erkjente han også samtlige forhold i tilleggstiltalen til politiet. Tiltaltes erkjennelser har neppe hatt materiell betydning. De har imidlertid lettet etterforskning og iretteføringen. Samlet antar retten tiltalte kan innrømmes et fradrag på 10-15%», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på at noen av forholdene var blitt gamle.

Dermed ble straffen fengsel i 50 dager og 3000 kroner i bot. Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

