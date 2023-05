Hadde amfetamin og 49 haglpatroner i kasse på stuegulvet

Den 36 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

10. april i fjor, omkring klokken 23.15, oppbevarte han 20 gram amfetamin og 61 narkotiske tabletter i boligen sin i Sandnes.

I tillegg hadde han også en kasse med 49 haglpatroner på stuegulvet.

Retten kom til at 36-åringens tilståelse ble styrket av andre bevis i saken, blant annet beslagsrapporter og kriminaltekniske undersøkelser. Retten kom også til at det ikke er tvil om at 36-åringen har gjort det han er siktet for.

I skjerpende retning la retten vekt på at 20 gram amfetamin er såpass mye at det representerer en viss fare for spredning. Samtidig la retten vekt på 36-åringens uforbeholdne tilståelse. Retten la også vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til samfunnsstraff i 58 timer med en gjennomføringstid på 120 dager.

