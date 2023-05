Forlot ikke byen – må betale 9500 kroner

Den 28 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

29. september i fjor, omkring klokken 00.55 var 28-åringen i Skagen i Stavanger.

Der var to politibetjenter opptatt med et oppdrag, da 28-åringen kom bort til dem. Han ropte at de måtte «slutte å plage folk» eller lignende, og var nærgående ved at han kom helt opp i ansiktet på den ene politibetjenten. Politibetjentene forsøkte å snakke med 28-åringen og få ham til å trekke seg unna, uten at det roet ned 28-åringen med det første. Etter hvert flyttet 28-åringen seg noen meter bortenfor politibetjentene, men fortsatte å rope til dem fra der han sto.

Da politibetjentene var ferdige med oppdraget, henvendte de seg til 28-åringen. 28-åringen ville imidlertid ikke høre på dem, han snakket på inn- og utpust, og framsto som oppfarende og agitert. Politibetjentene ga derfor 28-åringen et pålegg om å forlate sentrum umiddelbart, og opplyste om at pålegget varte i tolv timer. 28-åringen ble gjentatte ganger forklart at han måtte forlate sentrum, uten at han etterkom dette. Til slutt besluttet politibetjentene å ta kontroll på 28-åringen, og de tok tak i hver sin arm og la ham ned i bakken for å sette på håndjern. Mannen ble deretter innbrakt i arresten.

«Tiltalte har ikke erkjent straffskyld for forholdene, og har selv forklart at det var politiet som oppsøkte ham helt uten grunn, og at de ikke ville forklare hvorfor de anholdt ham. Tiltalte har forklart at han snakket rolig med politibetjentene, at han ikke framsto oppfarende, og at det kom helt ut av det blå at de la ham i bakken og påsatte håndjern. Etter rettens syn framstår tiltaltes forklaring som konstruert og uten troverdighet, og kun egnet til å skape teoretisk tvil», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet og straffen ble en bot på 9500 kroner.

[ Tre mistet førerkortet og 35 fikk forelegg i fartskontroll ]