Onsdag formiddag hadde politiet en fartskontroll i og ved Hillevågstunnelen i Stavanger.

Her fikk tre personer beslaglagt førerkortene sine for å ha kjørt for fort. I tillegg ble det skrevet ut 35 forenklede forelegg for fartsovertredelser.

Høyeste hastighet som ble målt var 82 kilometer i timen.

Fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen.

