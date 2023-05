Må betale 12.200 kroner for å ha kjørt uten førerkort

Den 21 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus, men retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

5. november i fjor, omkring klokken 14.40, kjørte han bil i Løkkeveien til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

I forbindelse med bevisvurdering la retten vekt på forklaringen til en politibetjent. Hun forklarte også de stoppet tiltalte i kontroll, og at han ikke hadde førerkort med seg. Da politiet søkte ham opp i registeret, sto det at førerretten hans er inndratt.

Politibetjenten forklarte også i retten at tiltalte opplyste at han hadde fått et brev fra politiet vedrørende inndragning av førerkortet. Politibetjenten ba ham om ikke å kjøre mer før han hadde fått klarlagt hva brevet gikk ut på.

Retten la også vekt på et vedtak om tilbakekall av førerretten grunnet manglende edruelighet som ble sendt til 21-åringen i februar 2020, og at det var dette brevet tiltalte mente da han snakket med politibetjenten.

«Retten er overbevist om at tiltalte i det minste opptrådte uaktsomt da han kjørte uten gyldig førerkort. Både de objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med forelegget», heter det i dommen.

Opprinnelig var forelegget på 8500 kroner. Nå kom retten til at han skulle betale en bot på 10.200 kroner. I tillegg må han også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

