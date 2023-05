Kvinne må i fengsel etter at hun svindlet Nav

Den 26 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I periodene 19. juni 2020 til 2. august 2020 og 28. januar 2021 til 24. oktober 2021 ga hun uriktige eller ufullstendige opplysninger om arbeidet hun utførte på meldekortene samtidig som hun mottok dagpenger fra Nav. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for at hun fikk utbetalt 129.998 kroner som hun ikke hadde krav på.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble underbygget av de øvrige opplysningene i saken herunder anmeldelsen fra Nav med underliggende dokumentasjon. Dermed kom retten til at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun har handlet forsettlig.

«Det følger av rettspraksis at grensen mellom simpelt og grovt bedrageri er på noe over 100.000 kroner. Beløpet i vår sak er godt over, slik at det ikke er grunnlag for å gi noe annet enn ubetinget fengsel. Retten er enig med aktor i at utgangspunktet for trygdebedrageri av et beløp på rett i underkant av 130.000 kroner er fengsel i 36 dager», heter det i dommen.

Retten fant det også skjerpende at trygdebedrageriet hadde funnet sted over en periode på 16 måneder.

Samtidig kom retten til at hun skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 30 dager.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]