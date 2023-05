Kvinne stoppet med 2,75 i promille

Den 56 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. januar i år, omkring klokken 20.45, kjørte hun bil i Sandnes til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne omkring en time etter kjøringen viste en promille på 2,75.

«Dette er en svært høy påvirkningsgrad, noe som er klart straffeskjerpende. Dette underbygges også av opplysningene i anmeldelsen hvor det framkommer at siktede hadde ustø gange og slet med å gå fra bilen hun hadde kjørt og inn i politibilen», heter det i dommen.

Retten fant det også skjerpende at kvinnen under kjøringen var borti en annen bil og noen søppeldunker under kjøringen.

«Siktede forklarte imidlertid for retten at hun kun kjørte bil i påvirket tilstand over en svært kort strekning idet hun drakk all alkohol i en busslomme like nedenfor der hvor hun ble stanset. Til tross for at mye taler for at siktede har kjørt et lengre strekk, er det ikke bevismessig grunnlag for å utelukke siktedes forklaring på dette punkt. Retten legger derfor til grunn at siktede kun kjørte en kort strekning», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse. I den forbindelse ble det vist til at til tross for at hun ble tatt på fersk gjerning hadde tilståelsen hatt en prosessøkonomisk betydning.

Straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager og en bot på 45.000 kroner. Hun mistet også førerretten i tre år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

