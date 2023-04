Skal ha fått mann til å betale seg 80.000 kroner

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot to menn på 30 og 31 år. Tiltalen lyder på grovt ran der det både skal ha vært brukt vold, samt at det er snakk om en betydelig verdi.

Ranet skal ha funnet sted 25. juli i år i fornærmedes bolig. Der skal 30-åringen ha troppet opp for å inndrive et uberettiget gjeldskrav på inntil 100.000 kroner på vegne av 31-åringen. Ifølge tiltalen skal 30-åringen ha slått fornærmede i ansiktet slik at han fikk kraniebrudd. 30-åringen skal deretter ha forsynt seg med 1500 kroner i kontanter, en telefon og en kostbar klokke, samt fornærmedes bil.

Ifølge tiltalen var 31-åringen hele tiden i kontakt med 30-åringen over en videosamtale der han skal ga ordre om hva 30-åringen skulle ta, samt at han ga fornærmede en 24 timer frist på å betale beløpet han angivelig skyldte.

30-åringen skal deretter ha tatt med seg fornærmede i bilen og kjørt til moren hans. Der skal fornærmede ha hentet 2000 kroner som han ga til 30-åringen. De skal også ha kjørt til en minibank hvor fornærmede skal ha tatt ut 6500 kroner som han skal ha gitt til 30-åringen.

30-åringen skal etter dette ha kjørt fornærmede hjem til boligen hans i Stavanger og sluppet ham av der.

Dagen etter, 26. juli i fjor, skal fornærmede ha overlevert 80.000 kroner til 30-åringen på en parkeringsplass utenfor Stavanger Universitessjukehus. Han skal også ha overført 20.000 kroner til 31-åringens bankkonto.

30-åringen er også tiltalt for vold mot en mann i Sandnes 31. juli i fjor. I tillegg er han tiltalt for oppbevaring av narkotika og en 9 millimeter pistol.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 8. mai, og eventuelle krav om erstatning vil bli fremmet av fornærmedes bistandsadvokat.

