Krasjet med elsparkesykkel og hadde 2,14 i promille

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

30. oktober 2021, omkring klokken 15.30, kjørte han elsparkesykkel i Sandnes sentrum til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 17.30 viste en promille på 2,14.

Han brukte også en type elsparkesykkel som skulle vært meldt til registrering og påsatt lovlige kjennemerker under kjøreturen.

«Retten antar at risikoen for at det skjer en ulykke som utgangspunkt øker ved høy promille sammenlignet med lavere promille ved kjøring av elsparkesykkel. Retten har imidlertid ikke grunnlag for å anta at omfanget av mulig skade blir vesentlig større av den grunn. Dette underbygges også av forholdene i denne sak, hvor det kun var siktede selv som ble skadet i forbindelse med hans bruk av elsparkesykkel i påvirket tilstand. Høyesterett har ment at forskjellen i skadepotensial ved promillekjøring med henholdsvis bil og elsparkesykkel er sentralt, og at sistnevnte bør straffes vesentlig mildere. Dette vil også gjelde kjøring med 2,14 i promille. Retten forstår Høyesterett videre slik at det langt på vei legges opp til standardiserte bøtesatser ved utmålingen. Selv om dommen ikke eksplisitt tar stilling til utmålingen ved promille som i vår sak, mener retten at dommen og de hensyn som redegjøres for der, taler for at det kun reageres med bot også ved 2,14 i promille, og ikke fengsel i tillegg», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel.

Straffen ble en bot på 20.000 kroner og tap av førerretten i seks måneder.

Mannen fikk også inndratt elsparkesykkelen sin.

