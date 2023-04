Hadde 49,82 gram heroin i lommen på ytterjakken

Den 26 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. desember i fjor, omkring klokken 00.40, oppbevarte han 49,82 gram heroin i brystlommen på ytterjakken han hadde på seg. Heroinet hadde en styrkegrad på elleve prosent.

Retten kom til at utgangspunktet for oppbevaring av 50 gram heroin er fengsel i to år og seks måneder. Samtidig la retten vekt på den lave styrkegraden og menet at dette skulle medføre en resuksjon i straffen på 15 prosent. I tillegg ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder.

Retten kom også til at 26-åringen ikke skulle betale saksomkostninger med tanke på hans økonomiske situasjon.

[ Kjørte en kort strekning – må betale 75.000 kroner i bot ]