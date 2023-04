Begge airbagene ble utløst – kvinne (75) kjørte bil med promille

Den 75 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. februar i år, omkring klokken 10.30, kjørte hun bil på Storhaug i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 11.08 viste en promille på 1,46.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de av øvrige opplysningen i saken, at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at hun har handlet grovt uaktsomt.

«Med en promille på 1,46 må det normalt reageres med ubetinget fengsel og bot. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å fravike hovedregelen her, og viser også til at det er tale om kjøring nær sentrum og i område hvor det normalt også er andre trafikanter og gående. Det vises også til hendelsen som medførte at airbagene løste seg ut», heter det i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og 60.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

