Kjørte i 130 kilometer i timen i 80-sone

Kjøringen fant sted 18. mars i år, omkring klokken 21.16 i Eiganestunnelen. Her ble farten hans målt til 130 kilometer i timen i 80-sone.

27-åringen fra Randaberg kom med en uforbeholden tilståelse ha han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelse og logg fra kontrollen. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 27-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært 15 dager fengsel. Retten kom til at dette var en riktig reaksjon.

I tillegg kom retten til at 27-åringen skulle miste førerretten i åtte måneder og at han må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

