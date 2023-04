Fant ikke solbrillene, kjørte i autovernet og mistet førerkortet

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

2. mars i år, omkring klokken 16.35 kom han ut av Gjeilenetunnelen i Flekkefjord. Her mistet han kontrollen over bilen slik at denne kolliderte med autovernet og fikk materielle skader.

«Siktede tok på og av solbriller, og tok opp og ned solskjermene mens han kjørte. Da han kom ut av tunnelen, grep han etter solbrillene, som han vanligvis har hengende i skjortekanten, men de var ikke der. Siktede er usikker på om han så ned eller til siden, men det som skjedde var at han smalt i kanten på autovernet. Han tror at han kan ha dreid på rattet da han lente seg for å se etter solbrillene», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle dømmes for uaktsom kjøring og straffen ble en bot på 9000 kroner. Påtalemyndigheten la også ned påstand om at 42-åringen skulle miste førerretten i seks måneder.

Retten kom til at dette var for strengt og dømte ham til en tapstid på tre måneder.

