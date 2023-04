Bane NOR om togstansen mellom Stavanger og Kleppe: - Veldig spesielt

Det var klokken 16.44 torsdag ettermiddag at alle tog mellom Stavanger og Kleppe stanset.

– Togledere opplevde at alle signaler gikk i stopp og at de mistet kommunikasjon med fjernstyringen, sier Dag Svinsås, pressekontakt i Bane NOR, til RA.

Årsaken var en teknisk feil på signalanlegget.

– Det var ikke jernbanestrømmen, men strømbrudd i et lokalt kraftlager. Det satte ut alle våre stasjoner. For å fortsette å kjøre tog, måtte vi hatt signalvakter på hver eneste stasjon. Det var veldig spesielt at det var full stopp i trafikken mellom Stavanger og Kleppe, sier Dag Svinsås, pressekontakt i Bane NOR.

Klokken 17.45 åpnet togstrekningen mellom Sandnes og Eigersund. Først halvannen time senere, klokken 19.12, startet togene å rulle på skinnene igjen mellom Stavanger og Sandnes.

– Noen har gjort en god jobb her, for dette har gått fort, sier Svinsås.

Go-Ahead: – Ikke enkelt å få busser raskt på plass

Det vil imidlertid ta tid før togene kjører i takt med ruteplanen, opplyser Go-Ahead.

– Det vil gå litt tid før togene er i normal rute igjen. Folk kan forvente at toget kjører, men det er noen forsinkelser. Nå kjører vi med normal hastighet, sier Ole Andreas Skårland, pressevakt i Go-Ahead, til RA.

Flere ble påvirket av det lange oppholdet med togstans. Passasjerer som skulle ta Sørlandsbanen fra Stavanger sentrum, fikk mulighet til å ta buss til Sandnes. Men det var utfordrende å få tak i busser umiddelbart, forteller Skårland.

– Den stengte strekningen erstattes med et busstilbud. Vi har kontroll på sånt. Men å få busser raskt på plass i rushtrafikken, er ikke alltid enkelt. Jeg vet at vårt operative system har gjort det de kan.

Skårland opplyser at kunder som skal ta toget mellom Stavanger og Sandnes, ble henvist til Kolumbus sitt rutetilbud.

