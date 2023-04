Skal ha tvunget kvinne ned i sofa og kuttet seg selv med kniv

Den 26 år gamle mannen fra Sandnes må 26. juni i år møte i Sandnes tinghus tiltalt for vold og frihetsberøvelse.

9. oktober i fjor, omkring klokken 17.30, skal han slått fornærmede i ansiktet med flat hånd og tatt kvelertak på henne. Han skal deretter ha lagt henne i bakken.

Kort tid etter denne hendelsen skal han låst fornærmede inn i en leilighet i Sandnes.

«Deretter tok han tak i henne og førte henne ned i en sofa. Han kuttet seg med en kniv og sa det var hennes feil at han kuttet seg. Han sluttet ikke å kutte seg med kniven før hun lovet at hun ikke skulle gå fra ham. Da hun gjentatte ganger prøvde å gå fra leiligheten, tok han tak i henne og tvang henne ned i sofaen. Han sa også at han ville ta livet sitt», heter det i tiltalen.

Også den 24. oktober i fjor skal han ha kastet fornærmede i bakken og revet henne i håret.

26. november i fjor skal han ha ringt til fornærmede og skal blant annet ha sagt han at han skulle ut på byen og finne henne, og at han ønsket han kunne kvele henne blå.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av krenking av besøksforbud som skal ha funnet sted i midten av desember i fjor.

Han skal da blant annet ha ropt «horer» til henne og dratt henne i armen.

