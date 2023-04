Ble anmeldt og fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted ved Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn, det ble gitt fire advarsler for mindre alvorlige brudd.

Én fører ble anmeldt for manglende sikring av 20 tonn stålrør. Godset var verken sikret forskriftsmessig framover, bakover eller sideveis. Fire av sju overfallsurringer med fiberbånd var benyttet på en slik måte at de ikke sikret godset nevneverdig framover eller bakover, de resterende fiberbåndene var kasserte. Kjøretøyet ble holdt tilbake inntil godset var sikret forskriftsmessig eller lastet over på et mer egnet kjøretøy med skikkelig sikringsutstyr.

Det ble gitt fire bruksforbud for mindre mangler ved lastesikring på de andre kontrollerte kjøretøyene

To personbiler ble avskiltet på stedet for manglende periodisk kjøretøykontroll.

Ett vogntog fikk bruksforbud for mangler med bremsene etter en bremseprøve.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det holdt en kontroll onsdag.

Her var resultatene følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil sikring av gods.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for bred last.

To førere fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

To foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale på tungbil.

To kjøretøy ble rapportert for å mangle eller å ha feil vektårsavgift.

[ Kjøretøy ble avskiltet og det ble skrevet ut gebyrer på 102.350 kroner for overvekt ]