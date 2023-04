Skal ha tatt seg inn i boliger på Jæren

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Sandnes tinghus 31. mai i år. Da må en 31 år gammel mann blant annet svare for innbrudd.

14. mars i fjor, omkring klokken 19.00, skal 31-åringen hatt seg inn i boligen til et par på Bryne.

1. juni i fjor, omkring klokken 22.05, skal han sammen med andre personer ha tatt seg inn i huset til en mann på Klepp.

27. november i fjor, omkring klokken 10.45, skal han også ha oppbevart 80 narkotiske tabletter.

26. november i fjor skal han ha vært i besittelse av en kniv. Han skal også ha sagt til foreldrene sine at dersom de ringte politiet skulle han brenne huset med mer.

14. november i fjor skal han også ha kommet med alvorlige trusler mot faren sin.

27. august i fjor, omkring klokken 08.45, skal han ha dyttet en kvinne i brystet slik at hun falt i bakken. 25. oktober skal han ha dyttet faren slik at han falt bakover.

15. og 16. november i fjor skal han ha knust vinduer i boligen til foreldrene.

Tiltalen lyder også på bæring av diverse våpen og for å ha tatt seg inn i foreldrenes bolig til tross for at han ilagt forbud mot å være på adressen.

[ Kjørte for nært – mistet jobben og førerkortet ]