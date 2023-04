Kjørte en kort strekning – må betale 75.000 kroner i bot

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. desember i fjor, omkring klokken 23.45, kjørte han bil på Storhaug i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 00.23 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon på 0,72 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,42.

«Ved straffutmålingen har retten sett hen til at siktede kjørte bilen over en kort strekning på tid og sted da det ikke normalt ferdes mange i trafikken. Det er heller ingen holdepunkter for at det oppsto konkrete farer som følge av kjøringen. Hensett til at siktede også har krav på noe tilståelsesrabatt, mener retten at fengselsstraffen kan settes til lovens minstetid på 14 dager», heter det i dommen.

Når det gjaldt botens størrelse viste retten til at 23-åringen har en årslønn på 600.000 kroner. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 75.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

