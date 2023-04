Promillekjørte til skolen der barna går og hjem igjen

Den 45 år gamle kvinnen kom med uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

7. juni i fjor, omkring klokken 12.20, kjørte hun bil til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, analyseresultatet og den sakkyndige erklæringen. Dermed kom retten at det var bevist at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun i det minste handlet uaktsomt.

«Siktede er tidligere ustraffet. Hun skal nå dømmes for kjøring med en alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 1,09 promille. Retten har da lagt til grunn at hun drakk tre glass rødvin etter at kjøringen ble avsluttet, som er det gunstigste resultatet for siktede», heter det i dommen.

Kvinnen kjørte fra bopel til skolen hvor barna går for å levere en konvolutt den ene sønnen hadde glemt hjemme. Hun ble observert på parkeringsplassen ved skolen av andre som vurderte henne som påvirket og disse varslet politiet.

«Retten legger til grunn at det oppsto ingen konkret fare ved kjøringen, men understreker samtidig at kjøring i ruspåvirket tilstand på dagtid i nærheten av en skole innebærer stor skaderisiko. Retten legger i skjerpende retning vekt på at to barn satt på med henne hjem igjen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hun ble også dømt til å betale en bot på 25.000 kroner og mistet førerretten i 20 måneder. Hun må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

