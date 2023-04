Kvinne glefset etter politibetjent

8. desember 2021 ble det besluttet at den 27 år gamle kvinnen skulle pågripes. Mens en patrulje foretok pågripelsen på stedet der kvinnen bodde, ble en patrulje med cellebil tilkalt for å transportere kvinnen til arresten. Kvinnen som var ruset var ikke særlig samarbeidsvillig, men ble på et tidspunkt ført til cellebilen. Under transporten til arresten oppdaget hun at det var montert et kamera som hun valgte å rive løs og ødelegge.

Da de kom til arresten sparket hun etter to politibetjenter og traff dem med ett spark hver. Det ble også besluttet at kvinnen skulle visiteres. Mens dette pågikk kom hun med trusler mot den ene politibetjenten.

Rettens leder har også lagt til grunn at hun kort tid etterpå, mens hun ble holdt av politibetjenten, glefset etter hånden hans og klarte å bite ham lett i hånden.

Rettens flertall, bestående av de to meddommerne, kom imidlertid til at det ikke var ført bevis for at hun hadde bitt politibetjenten.

Dette mente retten ikke skulle få nevneverdig betydning for straffeutmålingen.

Kvinnen har nektet å forklare seg for politiet, men retten kom til at det var formildende at hun i retten har erkjent straffskyld for forholdet.

Retten kom også til at saken var blitt svært gammel uten at 27-åringen kan lastes for dette. Der, med kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 28 dager der hun får fradrag for to dager sonet i varetekt.

Hun ble også dømt til å betale 8758 kroner i erstatning for kameraet som ble ødelagt og 4000 kroner i saksomkostninger.

