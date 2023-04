Kjørte for nært – mistet jobben og førerkortet

Den 37 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. februar i år, omkring klokken 08.26, kjørte han bil på E 39 ved Ullandhaug.

«Over en lengre distanse holdt han ikke tilstrekkelig avstand til forankjørende kjøretøy, og var til tider helt nede i en tidsdistanse til dette på 0,44 sekunder. Slik skapte han fare for trafikkulykke», heter det i forelegget.

Retten la til grunn at 37-åringen var stresset denne morgenen siden han var for sent ute til jobb. En politibetjent var på utrykningspatrulje denne morgenen, og foretok en måling av 37-åringens bil. 37-åringen ble stoppet, og det ble tatt beslag av førerkortet hans samme dag.

37-åringen har erkjent at han ikke holdt tilstrekkelig avstand til forankjørende bil, men er uenig i beregningen til politiet og at tidsdistansen var så kort som 0,44 sekunder.

Retten kom til at den er overbevist om at 37-åringen har forholdt seg slik som beskrevet i forelegget. I bevisvurderingen la retten avgjørende vekt på politibetjenten sin forklaring, sammenholdt med rapporten han har skrevet og videofilmen som viser politiets referansemåling. Retten kom også til at målingen er foretatt i henhold til politiinstruksen og at det ikke er mangler med denne.

Retten kom til at 37-åringen i utgangspunktet skulle vært dømt til førerkort beslag i fire måneder. Siden han har to prikker på førerkortet fra før ska førerkortbeslaget forlenges med ytterligere tre måneder.

37-åringen har forklart i retten at det viktigste for ham er førerretten, og han har anført at han ikke bør miste denne. I alle tilfeller bør tapsperioden settes kortere. I den forbindelse har tiltalte vist til at han er avhengig av førerkortet i jobbsammenheng, og at han mistet jobben da førerkortet hans ble beslaglagt.

Ifølge dommen har retten nøye vurdert om det er grunnlag for å redusere tapsperioden, men har ikke funnet adgang til å gjøre dette.

«Ut fra hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling er det under enhver omstendighet uaktuelt å la være å tilbakekalle førerretten», heter det i dommen.

Dermed ble straffen en bot på 13.200 kroner og tap av førerretten i sju måneder regnet fra den 9. februar i år.

Han må også avlegge praktisk førerprøve på nytt for å få førerretten tilbake.

