Tatt med promille - fikk bot på 90.000 kroner

Den 71 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. februar i år, omkring klokken 11.00, kjørte han bil i Stokkamyrveien på Forus til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 11.40 viste en promille på 0,72.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet fra Oslo universitetssykehus. Med det som bakgrunn kom retten til at 71-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i de minste har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han ble dømt for promillekjøring i 2018 og at dette skal medføre at straffen blir ubetinget fengsel.

«I formidlende retning har retten lagt vekt på at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse i saken. Retten finner derfor at passende straff i samsvar med rettspraksis må settes til ubetinget fengsel i 26 dager, som foreslått av aktor», heter det i dommen.

Retten mente også at 71-åringen har god økonomi og dømte ham til å betale en bot på 90.000 kroner.

I tillegg ble han dømt til tap av førerretten for alltid.

«Siktede ble dømt for overtredelse av veitrafikkloven § 22 ved dom av 21.03.2018. Kjøringen han nå dømmes for skjedde 25.02.2023, altså en knapp måned før utløpet av 5 års perioden. Retten kan ikke se at det er rom for å skjønne på denne regelen, og er derfor enig med påtalemyndigheten i en inndragningstid for alltid», heter det i dommen.

