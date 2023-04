Svært berusa mann bulket politibil

– Klokken 01.30 fant en mann i 20-årene ut at det var lurt å gå bort til en politibil og sparke i den. Bilen sto parkert på Skagen i Stavanger og fikk en bulk etter sparket, skriver politiet på Twitter natt til lørdag.

Den svært berusa mannen ble innsatt i arrest og vil bli anmeldt for forholdet.

Rundt en time tidligere melder politiet at de har kontrollert en bilfører på E39 ved Saglandsvatnet i Egersund. De hadde fått meldinger om at bilen hadde vært borti i autovernet på vei nordover på E39. Føreren mistenkes for å ha ført bil i påvirket tilstand, og blodprøve ble tatt. Førerkortet ble beslaglagt og politiet oppretter sak.

Klokken 01.22 ble en annen bil stoppet for kontroll, på Nærbø. Fører blåste over lovlig verdi i alkometer. Blodprøve ble tatt, førerkort beslaglagt og sak opprettet.