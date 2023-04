Prøvde å komme seg vekk da han fikk øye på en politibil

Den 43 år gamle mannen erkjente straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

27. august 2020 kjørte han bil i Luramyrveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av narkotika. 43-åringen forklarte i retten at han skulle kjøre en venninne fra Stavanger til Forus. Han ble stanset av politiet i en kontroll. Han forklarte også at han en dag i forveien hadde inntatt noen tabletter, som han mente var valium, og at han også hadde røykt noe hasj.

En blodprøve tatt av viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Også 14. oktober 2020 kjørte 43-åringen bil mens han var påvirket av narkotika. Han forklarte at han var på vei hjem da han fikk øye på en politibil. Ifølge 43-åringen prøvde han å komme seg vekk da han hadde blitt fratatt førerkortet i forbindelse med den forrige kjøringen. Han forklarte også at han kjørte for fort og at han foretok en forbikjøring rett før en høyresving. Han satt bilen fra seg i et boligområde, men politiet kom etter og han ble pågrepet.

Også denne gangen var han påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Også 2. desember 2021 kjørte 43-åringen bil mens han var påvirket av cannabis. I retten forklarte han at han hadde røykt hasj dagen før, og også denne dagen kom retten til at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at han også skulle dømmes for oppbevaring av gasspistol, kniv og ammunisjon, samt å ha brutt seg ut av en cellebil.

Straffen ble fengsel i 60 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring, samt en bot på 30.000 kroner.

Han mistet også førerretten i fire år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Tatt for kjøring i cannabisrus for tredje gang ]