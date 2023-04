Mente at kjøringen fant sted flere dager etter at han hadde brukt narkotika

Den 42 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

8. januar i fjor, omkring klokken 22.05, kjørte han bil på Tasta til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham omkring en time etter kjøreturen viste at han var påvikret av narkotiske tabletter, amfetamin og cannabis som minst tilsvarer en promille på 1,2.

42-åringen forklarte i retten at han mente at hans bruk av de aktuelle stoffene hadde funnet sted flere dager forut for kjøringen, men bestred ikke analyseresultatet.

«Politioverbetjenten som stoppet tiltalte da tiltalte kjørte bilen, forklart i retten at tiltalte framsto sløv, snøvlete og hadde rødsprengte øyne. Dette var grunnen til at politioverbetjenten valgte å foreta spyttest av tiltalte. Testen ga utslag på narkotika, hvilket ledet til at tiltalte ble tatt med til lege for blodprøve», heter det i dommen.

I forbindelse straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at 42-åringen hadde med seg to passasjerer i bilen og at kjøreturen varte i ti minutter.

I formildende retning la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse, samt at saken har hatt uforholdsmessig lang liggetid hos politiet.

Straffen ble fengsel i 16 dager som ble gjort betinget mot at gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring med en gjennomføringstid på ti måneder.

Han må også betale en bot på 50.000 kroner og mistet førerretten i to år, der han får fradrag for tiden som har gått siden 8. januar i fjor.

