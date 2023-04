Siktet for grov kroppskade med døden til følge og likskjending – blir løslatt i dag

Politiet etterforsker fortsatt bredt etter at Espen Simonsen (32) ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn 20. februar. En mann i 30-årene ble 24. mars siktet for grov kroppsskade med døden til følge og likskjending, og varetektsfengslet i fire uker. Politiet vil ikke be om videre fengsling.

– Siktede ble fengslet på grunnlag av fare for bevisforspillelse. Politiet har gjennomført de undersøkelsene som begrunnet fengslingen, og vilkåret for videre fengsling er derfor ikke til stede, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Politiinspektøren legger til at mistanken mot siktede ikke er svekket.

Bred etterforskning

Politiet gjør fortsatt både taktiske og tekniske etterforskningsskritt. Det er så langt avhørt om lag 100 vitner.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen må vi være tilbakeholdne med hvilke konkrete etterforskningsskritt vi gjennomfører, eller planlegger for. Dette gjelder også opplysninger som har kommet fram i løpet av avhør og gjennom andre undersøkelser. Det vi kan si er at arbeidet med vitneavhør fortsatt pågår, og at det etter hvert kan bli aktuelt å avhøre siktede på nytt, sier Byberg Malmin.

Politiet mener som kjent at avdøde ble påført skader både før og etter sin død. Den endelige obduksjonsrapporten er fortsatt ikke klar.

[ Mistenkelig dødsfall: Mann i 30-årene siktet ]