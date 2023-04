Kvinne (20) tatt for promillekjøring

Den 20 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. oktober i fjor, omkring klokken 10.15, ble hun stoppet av politiet på Jørpeland. En blodprøve tatt av henne klokken 10.24 viste en promille på 0,57.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og analyseresultat fra blodprøvene. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 20-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun i det minste har opptrådt uaktsomt.

«Retten legger i skjerpende retning noe vekt på at siktede ifølge egen forklaring kjørte fra Stavanger sentrum til Jørpeland, slik at det dermed er snakk om distanse av en viss lengde. For øvrig er det ikke opplyst om øvrige forhold ved kjøringen som får betydning i skjerpende eller formildende retning», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 10.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

