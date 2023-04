Kjørte rundt med dette i vinduet

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører ble kontrollert for kjøre- og hviletid.

Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for kjøring med et dekk under minstemål på 1,6 millimeter.

Én varebil fikk bruksforbud, for overlast på 400 kilo. Den måtte laste av før videre kjøring.

To førere fikk hver sitt gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Én personbil med tilhenger fikk bruksforbud for manglende bremselys på tilhenger.

Det ble skrevet ut tre kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i sprekk i rammevang, feil med lys og feil med containerfester.

Også på dagtid onsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Fire førere hadde ikke med seg vognkort noe som medførte et gebyr på 500 kroner hver,

De ble gitt bruksforbud på flere kjøretøy på grunn av lys montert i frontrute og sikthindrende gjenstander, blant annet i form av matemballasje.

Fire kjøretøy ble avregistrert på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

En spesialtransport ble stoppet og fikk bruksforbud for manglende følgebil.

Fire kjøretøy ble stoppet uten gyldig autopassavtale og det ble gitt henholdsvis 16.000 kroner, 16.000 kroner, 8000 kroner og 8000 kroner i gebyr.

