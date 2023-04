Tatt for kjøring i cannabisrus for tredje gang

Den 26 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

2. desember i fjor, omkring klokken 18.40, kjørte han bil på E 39 ved Lyngdal til tross for at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, og med det som bakgrunn fant retten det bevist at 26-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 26-åringen er dømt for ruspåvirket kjøring to ganger tidligere. Samtidig ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse, samt at det ikke oppsto konkrete faresituasjoner under kjøringen. Retten viste særlig til at politiet også lot ham få kjøre videre etter at tiltalte hadde vært hos legevakten for blodprøvetaking.

«Retten har vurdert, men kan av den grunn ikke se at det er grunnlag for å gjøre fengselsstraffen betinget eller idømme samfunnsstraff. Til det er de allmennpreventive hensynene for strenge. I tillegg er det også slik at tiltalte ikke fullt og helt har avstått fra alt inntak av illegale rusmidler, idet han har forklart at han – om enn i et minimalt omfang – har fortsatt med å røyke cannabis», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager og 30.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten for alltid.

