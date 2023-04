Ble avskiltet og fikk gebyr på 5500 kroner

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 56 førerdøgn.

Ett kjøretøy fikk gebyr på 1000 kroner for kjøring med piggdekk utenom sesong.

Ett lett kjøretøy ble avskiltet, for kjøring på vei med midlertidig avskiltet bil. Kjøretøyet manglet også omregistrering. Fører fikk et gebyr på 5000 kroner for forholdet, og et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for lys i og ved frontrute. Fører måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det viste seg å være for bredt. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut tre kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i mangler med baklys, mangler med frontlys og luftlekkasje i bremseventil.

Også på dagtid tirsdag ble de holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Det ble gitt bruksforbud på diverse kjøretøy på grunn av lys montert i frontrute pluss sikthindrende gjenstander.

Fire kjøretøy ble avregistrert på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

Et kjøretøy ble stoppet uten gyldig autopassavtale for andre gang og fikk et gebyr på 16.000 kroner.

To kjøretøy ble rapportert for feil vektårsavgift.

Ett vogntog med fisk fikk bruksforbud og gebyr for overlast.

[ Fikk bruksforbud på grunn av store sprekker i innfestning for kingpin ]