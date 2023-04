Tatt med promille og kjørte uten førerkort

Den 46 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. november i fjor, omkring klokken 11.50, kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 12.22 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,39 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,78.

Kjøringen fant også sted uten at 46-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt med hensyn til sin egen alkoholpåvirkning.

«Påvirkningsgraden i vår sak ligger nærmere det midtre sjiktet av bestemmelsens anvendelsesområde. Det er ikke opplyst om konkrete hendelser under kjøringen, men ifølge anmeldelsen skiftet siktede fil hyppig, kjørte tett opp til andre biler og vinglet til tider under kjøringen. I tillegg hadde han med seg en passasjer. Retten anser dette for å være skjerpende. Kjøringen uten gyldig førerkort utgjør isolert sett et bøteforhold som tillegges vekt som et skjerpende moment», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at denne har gitt en prosessøkonomisk gevinst.

Straffen ble fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøve tid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 45.000 kroner og fikk kjøreforbud i 18 måneder.

