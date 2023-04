Stort bemanningsfirma ikke konkurs likevel

Rogalands Avis har tidligere skrevet at firmaet Mde Personell AS ble slått konkurs av en person som krevde 121.736 kroner i lønn og feriepenger av dem.

Nå har konkursen blitt anket til Gulating lagmannsrett og Mde Personell AS har anført følgende:

«Vilkårene for konkurs er ikke til stede. Selskapet er klart solvent. Kravet som dannet grunnlag for konkursåpningen var omstridt, men er nå oppgjort. Det er ikke andre kreditorer som har rettet pågang mot selskapet om uoppgjorte krav. Konkursåpning fant sted med utgangspunkt i insolvenspresumsjon, og skyldes en misforståelse. Misforståelsen førte til at selskapets representanter ikke møtte i rettsmøtet der begjæringen om konkursåpning ble behandlet. Etter konkursåpning er det inngått avtale med selskapets bankforbindelse, som aktivt bidrar til å opprettholde drift mens anken over konkursåpningen behandles. Saken bes prioritert, blant annet fordi konkursåpningen skyldes en misforståelse og selskapet er en betydelig virksomhet med et stort antall ansatte».

Det ble også opplyst at kravet fra personen som begjærte dem konkurs er betalt til vedkommende.

Mde Personell AS, dets konkursbo har i prosesskriv i korte trekk gjort gjeldende:

«Bostyrer har innhentet regnskapsmateriale, og har vært i kontakt med selskapets revisor og selskapets bankforbindelse. Selskapet har gått med overskudd siden starten i 2019, har positiv egenkapital og kredittrating A. Bostyrer oppfatter at det er god økonomi og likviditet i konsernet, og vurderer selskapet som solvent. Banken og selskapets morselskap har stilt garantier for å holde boet skadesløst».

Personen som begjærte firmaet konkurs har ikke ønsket å gi tilsvar og er innforstått med at anken avgjøres uten at vedkommendes syn innhentes.

Dermed kom Gulating lagmannsrett til følgende:

«Basert på partenes påstandsgrunnlag og de framlagte bevis, legger lagmannsretten til grunn at vilkårene for konkursåpning ikke er til stede. Partene synes å være enige om dette. Selskapet er verken illikvid eller insuffisient, og har i ankeomgangen dokumentert med høy grad av sannsynlighet at insolvens ikke foreligger, jf. blant annet konkursloven § 61. Konkursåpningen blir etter dette opphevet», heter det i kjennelsen.

