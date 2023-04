Kjørte uten førerkort – må ut med 11.800 kroner

Den 26 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus, men retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

16. desember i fjor, omkring klokken 12.07 kjørte han bil til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

En politibetjent som arbeider i UP, hadde denne dagen en rutinekontroll på stedet hvor 26-åringen ble stoppet. Overfor politibetjenten erkjente han at han ikke hadde førerkort og han forklarte at han var villig til å vedta et forelegg for dette.

26-åringen forklarte også at han hadde et utenlandsk førerkort. Retten la til grunn at selv om han hadde dette, ville ikke dette førerkortet vært gyldig i Norge.

Dermed kom retten til at han skulle domfelles for forholdet. Straffen ble en bot på 9800 kroner, subsidiært fengsel i ti dager.

I tillegg ble han også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

