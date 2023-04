Butikk i kjøpesenter gikk konkurs

Det var butikken Gullnål AS som har i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 160.000 kroner og at butikkens aktiva består av symaskin, strykejern, kassaapparat, utestående fordringer, samt bankinnskudd med en samlet anslått verdi på omkring 20.000 kroner.

Gullnål AS har holdt til på kjøpesenteret Alti Amanda i Haugesund og har både solgt tekstiler, utstyr og har vært systue. Firmaet omsatte for 117.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 79.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede. Det vises til at skyldneren har opplyst at dette er tilfellet i begjæring innkommet retten 13.04.2023», heter det i kjennelsen.

Advokat Hans-Jakob Reinlund Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. juni.

