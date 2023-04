Skal ha spist, drukket og overnattet for 44.367 kroner uten å betale for seg

2. mai i år må en 39 år gammel mann møte i Stavanger tinghus tiltalt for litt av hvert.

I perioden fra 15. desember i fjor til 12. januar i år skal han ha tatt inn på et hotell i distriktet. Her skal han ha forledet ansatte på hotellet til å stille overnatting, samt mat, drikke og vask av klær til hans disposisjon. Ifølge tiltalen skal ha underslått at han ikke ville/var i stand til å gjøre opp for seg, noe som medførte et tap på 44.367 kroner for hotellet.

9. februar i år, omkring klokken 05.00 skal han også ha ringt på dører i 30 minutter i fjerde etasje på en boligblokk i Stavanger. I forbindelse med at han ble pågrepet av politiet for forholdet skal, han også ha spyttet på en politibetjent.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede.

