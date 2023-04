Politiet har frigitt navn på antatt omkommet person

En 44 år gammel mann har vært savnet siden natt til onsdag 5. april. Han ble sist sett gående langs Strandkaien i Stavanger sentrum. Han skal ha forlatt utestedet Cementen ved 02.00-tiden, og politiets etterforskning viser at han ble fanget opp av et overvåkingskamera. Savnede Knut Erik Roalkvam (44) fra Asker er observert utover Strandkaien og utover mot Bjergsted og Kalhammeren. Siste observasjon av ham er i tidsrommet 02.30-03.00.

Mannen var på besøk hos en slektning i Stavanger i påsken. Sporene stopper ikke langt unna stedet han bodde under oppholdet i Stavanger.

– Politiet har gjort omfattende søk etter Roalkvam – både på land og i sjøen. Vi har søkt med hund, droner, fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), sammen med brannvesenet og sammen med frivillige (FORF). I starten var søket etter en savnet mann, men etter hvert gikk det over til søk etter antatt omkommet person. Vi har gjort omfattende søk, og har nå besluttet å avslutte søk etter antatt omkommet person (SEAO), sier politiadvokat Torkel Tjørhom Fandrem.

Politiet frykter at Roalkvam har havnet i vannet.

– Det er gjort et omfattende søksarbeid for å prøve å finne ham. Dessverre har ikke disse søkene ført fram. Jeg ønsker å presisere at savnetsaken ikke er avsluttet, så hvis noen har tips i saken tar vi imot dette på tlf. 02800 eller via https://tips.politiet.no/sør-vest, sier Tjørhom Fandrem.

Navnet frigjøres i samråd med de pårørende.

