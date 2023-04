Kjørte av gårde selv om de andre sa at de ville ringe politiet

Mannen i 50-årene erkjente straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett. 11. oktober 2021, omkring klokken 18.00, kjørte han bil i Sør-Rogaland til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham klokken klokken 18.52 viste en promille på 1,48. Et vitne som var i kontakt med mannen forklarte i retten at det luktet alkohol av mannens pust forut for kjøreturen.

«Tiltalte anfører at deler av alkoholkonsentrasjonen i analyseresultatet stammer fra etterfølgende alkoholinntak. Selv om retten ikke fester lit til tiltaltes forklaring her, vil retten påpeke at det følger av vegtrafikkloven § 22 femte ledd at fører av motorvogn må ikke nyte alkohol i de første seks timene etter at han er ferdig med kjøringen, når han forstår at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utviser grov uaktsomhet i så måte», heter det i dommen.

Retten viste også til at personer som hadde vært sammen med mannen forut for kjøringen hadde sagt til ham at de ville ringe politiet, og han forklarte også i retten at han anså det godt mulig at politiet ville komme til ham.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager. Han må også betale en bot på 20.000 kroner og mistet førerretten i to år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

