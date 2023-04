Forklarte at han lente seg inntil bilen, og at den da rullet av gårde

Det var påtalemyndigheten som ba om retten kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet til en mann i 30-årene fra Egersund.

Bakgrunnen for det er at mannen er siktet for promillekjøring.

Mannens forklaring i retten var følgende:

«Jeg vet ikke hvorfor jeg er siktet i saken. Jeg kjørte ikke bil, og var hjemme hele dagen. Jeg var utenfor huset, da politiet kom og kjørte meg for å ta blodprøve. Jeg har registrert at jeg snakket i telefonen med min bror på det tidspunktet det står i siktelsen at jeg skal ha kjørt. Jeg hadde drukket en liter med rom, og på et tidspunkt lente jeg meg inntil bilen, og håndbrekket var nok ikke på, så bilen rullet nok nedover mot naboen».

Mannen har motsatt seg videre førerkortbeslag og har vist til at han trenger dette i det daglige.

«Siktede har i dagens rettsmøte nektet for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke, og viser til anmeldelsen, der det blant annet framgår at siktede ble påtruffet like ved bilen, at det ikke var andre personer i området, og at panseret på bilen kjentes varmt. Samlet mener retten at det er sannsynlig at siktede har kjørt bilen i ruspåvirket tilstand», heter det i kjennelsen.

Dermed ga retten påtalemyndigheten medhold i at de kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til mannen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 21. september i år.

[ Fikk ikke lønn og feriepenger – slo firma med 242 ansatte konkurs ]