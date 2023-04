Flere ble anmeldt i tilhengerkontroll

Kontrollen fant sted ved IVAR sitt anlegg på Forus lørdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To ble anmeldt for manglende lastsikring og den ene av de ble også anmeldt for ikke å ha montert kontakten til lys på sin tilhenger. En annen ble anmeldt for ikke å ha montert kontakten til lys på tilhenger. Det var også en som ble anmeldt for manglende førerrett (B96).

Ett kjøretøy ble avregistrert for manglende periodisk kjøretøykontroll (PKK).

To kjøretøy fikk kjøreforbud for mindre mangler ved lastesikringen på sine tilhengere.

To kjøretøy fikk kjøreforbud for gjenstander i vindu foran.

Ellers ble det registret følgende mangler:

Åtte tilhengere hadde bremsemangler.

Én tilhenger hadde skade på ramme

Én tilhenger hadde manglende festeanordning til bilen

Ett nærlys på bil

To stopplys på tilhenger

Én feil montert lys, parklys i ekstralykter

Én frontbøyle med manglende dokumentasjon

Ellers ble det gitt fire dekkgebyr og 12 gebyrer for manglende vognkort.