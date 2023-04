Entreprenørfirma gikk konkurs

Det var firmaet Infra Holding AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Infra Holding AS er morselskapet til Roxel Infra AS som nylig gikk konkurs. Selskapene har blant annet drevet med bygging av veier og tunneler.

Infra Holding AS omsatte for 100.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 858.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. mai i år.

