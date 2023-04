Kjøreturen endte med at han kolliderte i fjellveggen

Den 19 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Tidlig om morgenen 31. oktober i fjor kjørte han bil i Sør-Rogaland. Kort tid etter at han hadde kjørt forbi en bil hadde han for høy fart etter forholdende, noe som førte til at han fikk sleng på bilen i en sving. Det førte til at han traff fjellveggen på motsatt side av veien. Bilen fikk skader i front, med størst skade på venstre side, og kollisjonen førte til at airbager i bilen ble utløst.

«Retten finner det utvilsomt at han har handlet uaktsomt da han ikke tilpasset kjøring, kjørestil og hastighet etter veien og forholdene den aktuelle dagen», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 8400 kroner. Han mistet også førerretten i ti måneder og må betale 3000 kroner i saksomkostninger.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]