Forsynte seg grovt fra byggevarebutikk – betalte for to sekker med støp til 39 kroner

Den 36 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tingrett. 30. oktober 2021. omkring klokken 15.15 var han og en annen person på en byggevarebutikk på Ålgård. Der parkerte de bilen i trelastavdelingen før 36-åringen gikk inn og ut av varehuset en rekke ganger med gjenstander som de la inn i bilen. Dette var blant annet to spikermaskiner, to stikksager, en radio, en batteridrill, ti batterier og seks batteripakker. Etter dette kjørte 36-åringen til betalingsområdet der han kjørte ut uten å betale for varene.

Samme dag, omkring klokken 17.10, ankom 36-åringen og en annen person en byggevarebutikk i Stavanger. De parkerte bilen i trelasthallen og gikk inn og ut av varehuset en rekke ganger og blant annet tok med seg en lader, to stikksager, batteri, en drill, en robotgressklipper og en hammer fra butikken og inn i bilen. Deretter kjørte 36-åringen til betalingsområdet og betalte for to sekker med støp til 38,90 per stykk. Han kjørte deretter ut av butikken uten å betale for de øvrige varene.

Også den 1. november 2021, omkring klokken 17.50, var han på nytt i byggevarebutikken i Stavanger og forsynte seg med varer. Også denne gangen betalte han bare to sekker med støp.

Retten kom også til at han skulle dømmes for to andre tyverier, et forsøk på tyveri og for å ha kjørt i 66 kilometer i timen i 50-sone på Ganddal.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at forholdene var blitt noe gamle. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 59 timer samfunnsstraff.

