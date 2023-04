Tok førerkortet til 19-åring

Det var påtalemyndigheten som ba om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og at 19-åringens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover 8. september 2023.

8. mars i år, omkring klokken 21.20 kjørte 19-åringen bil på Tasta i Stavanger. Der ble han stanset i forbindelse med fartskontroll. I forbindelse med dette avla han også en positiv spyttprøve. Han ble derfor framstilt for blodprøvetaking, hvor undersøkende lege konkluderte med at han framsto som moderat påvirket.

Blodprøven har senere vist at han var påvirket av diverse narkotika og at påvirkningsgraden var høyere enn tilsvarende 1,2 i promille.

«Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må være avgjørende i saken. Bevisene mot siktede framstår som gode, og ved en domfellelse må han på bakgrunn av påvirkningsgraden regne med å miste førerkortet i minst to år», heter det i dommen.

Retten kom til at et førerkortbeslag ikke var et uforholdsmessig inngrep og at midlertidig tilbakekall av førerretten og at 19-åringens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover 8. september 2023.

