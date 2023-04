Røykte en joint før han kjørte bil fra Klepp til Stavanger

Den 42 år gamle mannen fra Klepp erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

9. desember i fjor, omkring klokken 21.35 kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av cannabis.

Retten la til grunn at han hadde røykt en joint omkring én time og tjue minutter før han kjørte bil fra Klepp til Stavanger. En politibetjent kjørte utrykningspatrulje denne kvelden og hun ble oppmerksom på 42-åringens bil da han kjørte ganske langsomt. Hun oppfattet ham som ganske nervøs ved at han snakket mye, samt at han var litt rød på øynene. Det ble derfor besluttet at han skulle avgi spyttprøve som ga positivt utslag på cannabis.

En blodprøve tatt ham noe senere viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

«Tiltalte forklarte selv at han røykte en del marihuana sommeren 2022, men at han siden da har holdt seg rusfri fram til han sprakk den aktuelle kvelden kjøringen fant sted. Han forklarte i retten at han var kjent med de faste grensene for ruspåvirkning, og at man kan bli ansett for å være ruspåvirket av THC lenge etter inntak. Tiltalte forklarte i retten at han ikke følte seg ruspåvirket. Ifølge hans forklaring forsikret han seg om dette ved å se seg selv i speilet, og forhørte seg med sin mor som var på besøk den aktuelle kvelden, før han satte seg i bilen. I retten forklarte tiltalte seg videre inngående om hvilken virkning han mener THC har på kroppen, og han hadde satt seg inn i forskning som gjelder forholdet mellom tiden THC fortsatt er i blodet og tiden man kan anses for å være påvirket. Bakgrunnen for at tiltalte ikke har erkjent straffskyld er – slik retten har forstått det – at han er uenig i de grensene for påvirkning av THC som er fastsatt i lov og forskrift», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Det mente ikke retten skulle få betydning for forholdet.

«Retten er overbevist om at tiltalte forsto at han mest sannsynlig var ruspåvirket av THC i veitrafikklovens forstand da han satte seg bak rattet. Uten at det er nødvendig for resultatet, presiserer retten at tiltalte uansett i det minste burde ha forstått det», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 21 dager og 55.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

