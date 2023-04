Tissetrengt mann må ut med 12.800 kroner

Tirsdag 27. desember i fjor, omkring klokken 00.50, urinerte 23-åringen i Kongsgårdbakken i Stavanger. 30 desember i fjor, omkring klokken 03.55 urinerte han på nytt på offentlig sted, denne gangen i Kirkegata.

For dette har han fått et forelegg som han har nektet å vedta, noe som har ført til at saken har kommet opp for retten.

I begrunnelsen for at han har nektet å vedta forelegget har han skrevet at han er skyldig, men at han er uenig i deler av forelegget og botens størrelse.

23-åringen hevder blant annet at han var godt inne i et smug og de eneste som så ham var politiet som måtte komme helt bort for å se.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet. Straffen ble en bot på 10.800 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

