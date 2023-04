Litt før klokken 12.00 fredag melde politiet og brannvesenet at det brant i en bolig i Nymansveien på Storhaug i Stavanger.

Da RA var på stedet var det ikke åpne flammer, men det kom etter hvert mye røyk fra boligene når mannskaper fra Varmen brannstasjon satte i gang slokkearbeidet.

Klokken 12.10 melder politiet at hendelsen er avklart, og at det har vært et lite branntilløp i boligens stue.

– Utlufting pågår. Ingen personskader er meldt inn. Politiet avhører beboer på stedet, melder politiet.