Semitrailer fikk bruksforbud for å ha kjørt med denne skiven

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble ti kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting.

Én fører fikk gebyr på 2000 kroner for manglende mønsterdybde på ett dekk.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Ingen av de kontrollerte hadde mangler.

To kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Førerne måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, noe som måtte utbedres før videre kjøring.

Én semitrailer fikk bruksforbud for tørr svingskive. Svingskiven måtte smøres før videre kjøring.

Ett kjøretøy manglet bombrikkeavtale for tunge kjøretøy, og det ble skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for forholdet.

Ingen av de kontrollerte kjøretøyene hadde tekniske mangler.

Også onsdag kveld ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatene følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende smøring av svingskive.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud mangelfull lastesikring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for avrenning fra fiskelast.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av spesialtransport.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende omregistrering.

To foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale for tungbil.

Én fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

