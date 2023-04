Mann slått konkurs med en gjeld på 2.693.780 kroner

Det var Skatteetaten som begjærte at en 42 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs. Bakgrunnen var et krav på 2.693.780 kroner i skyldig skatt og avgifter.

42-åringen har hatt et enkeltpersonforetak som har drevet med malerarbeid.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et beløp men var usikker på størrelsen. Skyldneren opplyste at det ikke var midler tilgjengelig. Virksomheten er igangværende, men uten oppdrag som følge av værforholdene og årstiden. Det har aldri vært ansatte. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot 42-åringen, et krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den 19.01.2023 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger således også presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

42-åringen ba i rettsmøtet om å få midler til eget livsopphold, og ba om at bostyrer tok kontakt med ham så snart som mulig.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. mai.

